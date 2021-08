Il volantino Trony è assolutamente inaspettato, e promette al consumatore la possibilità di accedere ad un risparmio quasi unico nel proprio genere, grazie ad una campagna promozionale veramente molto speciale, sebbene limitata a specifici punti vendita.

La soluzione che andremo a raccontarvi, infatti, risulta essere raggiungibile solo ed esclusivamente dagli utenti che hanno la possibilità di recarsi fisicamente in un negozio Trony dislocato in Sardegna, entro e non oltre il 25 agosto 2021. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, inoltre tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: il volantino ha tantissimi sconti speciali

Il prodotto da acquistare subito da Trony è chiaramente il Samsung galaxy S21, uno smartphone veramente unico nel proprio genere, impreziosito da specifiche di altissimo livello, e da un prezzo di tutto rispetto. Bastano 769 euro per l’acquisto della variante da 128GB di memoria interna, ovviamente completamente sbrandizzato.

Gli altri modelli in promozione da trony rientrano tutti nella fascia intermedia della telefonia, con alcuni picchi verso i top di gamma, non mancano infatti Vivo X60 Pro, disponibile a 699 euro, Vivo Y72 a 299 euro, Motorola Moto G 5G, Oppo Find X3 Lite, Motorola E7i Power, Oppo A54, Oppo A15, Motorola Moto E7 Power, Vivo V21 o Vivo Y72.

Assolutamente da non perdere, lo ricordiamo, sono Apple iPhone 12 Pro, il top di gamma disponibile all’acquisto a 1149 euro, oppure l’eccellente Xiaomi Mi 11i, dal rapporto qualità/prezzo unico nel proprio genere.