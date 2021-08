Il 30 luglio 2021, la seconda stagione di Outer Banks è stata pubblicata su Netflix e ha subito raggiunto la vetta dei titoli più visti. La piattaforma di streaming non ha ancora annunciato un rinnovo della terza stagione, ma le probabilita’ sono molto alte.

Considerando il successo della prima stagione e la popolarità in crescita durante l’uscita della seconda, per non parlare della massiccia e fedele base di fan che lo show vanta, è probabilmente solo una questione di tempo prima che Outer Banks sia rinnovato per una terza stagione su Netflix.

Quando verrà rinnovato Outer Banks ?

Netflix tende ad aspettare almeno un paio di mesi tra la fine di un capitolo e l’inizio di una nuova stagione.

In ogni caso la troupe di Outer Banks è preparata: hanno pianificato che lo show durerà cinque o più stagioni. Su questo argomento infatti, il co-creatore e produttore esecutivo Jonas Pate ha detto a Decider: “La mia risposta è che finché possiamo continuare a girare, anche grazie al sostegno dei fan, lo faremo nel migliore dei modi. Sicuramente ci saranno più di tre stagioni.”

Quando uscirà la terza stagione di Outer Banks?

Netflix ha annunciato una seconda stagione a luglio 2020 e la seconda stagione è arrivata solo un anno dopo, nonostante lo spettacolo sia stato girato in un paese straniero durante una pandemia. A meno che lo spettacolo non affronti ritardi legati al covid quindi, la stagione 3, se rinnovata, uscirà probabilmente tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2022.

Tra l’altro, il finale della seconda stagione di Outer Banks ha lasciato molti nodi che lo show deve sciogliere nella terza stagione. Nonostante ciò, i co-creatori e showrunner di Outer Banks Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke hanno dichiarato a Entertainment Weekly che la troupe non rinuncerà a cercare l’oro. “Sono stati abbattuti ma non sono stati eliminati“, ha detto Burke.