Vivo S10 e Vivo S10 Pro sono i due nuovi smartphone rilasciati in Cina dall’omonima azienda e che adesso potranno distinguersi grazie alla presenza di una tecnologia davvero originale. Una cover in grado di cambiare colore caratterizza la parte posteriore dei dispositivi rendendoli più che particolari.

Vivo lancia un pannello fotocromatico per i suoi smartphone!

A riferire le informazioni circa la nuova creazione dell’azienda Vivo è il portale LetsGoDigital, che riporta anche alcune immagini realizzate dal leaker Ice Universe dopo aver avuto l’opportunità di testare il pannello.

La novità sembra aver occupato l’azienda per circa tre anni, periodo nel quale Vivo ha avuto modo di sfruttare in maniera ottimale la nuova tecnologia fotocromatica che consente alla scocca del dispositivo di cambiare colore in soli tre secondi quando esposto alla luce del sole.

Il pannello è al momento presente soltanto sugli smartphone Vivo S10 e Vivo S10 Pro, due nuovi modelli recentemente rilasciati dall’azienda, il cui costo ammonta a 370,00 euro per la prima variante citata, che va a costituire il modello più sofisticato. Lo smartphone è infatti caratterizzato da un pannello frontale FullHD+ da 6,44 pollici con refresh rate a 90 Hz; e fotocamera posteriore a tre sensori con principale da 64 MP. Ad alimentare il dispositivo un processore MediaTek Dimensity 1100 e una batteria da 4050 mAh.

Vivo in futuro potrebbe decidere di abbinare il nuovo pannello fotocromatico anche ad altri dispositivi rendendoli così in grado di cambiare colore alla luce del sole in soli pochi istanti e ottenendo ogni volta un design differente e affascinante.