Questi ultimi gironi sono stati davvero molto intensi per il noto produttore cinese Honor. Dopo la presentazione ufficiale sul mercato dei nuovi flasghip della serie Honor Magic3 e del nuovo medio di gamma Honor X20 5G, l’azienda ha infatti da poco annunciato un nuovo tablet, ovvero il nuovo Honor Pad V7 Pro.

Honor presenta ufficialmente il nuovo Honor Pad V7 Pro

Non solo smartphone di diverse fasce di prezzo, quindi, per il noto produttore cinese. Dopo la separazione e l’indipendenza da Huawei, infatti, Honor si sta impegnando per riconquistare gli utenti presentando tanti nuovi prodotti. Uno degli ultimi arrivati, come già detto, è il nuovo Honor Pad V7 Pro. Dal punto di vista tecnico, il nuovo tablet dell’azienda presenta un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11 pollici in risoluzione 1560 x 1600 pixel e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Notevoli poi le prestazioni. A bordo di questo dispositivo, troviamo infatti uno degli ultimi processori di casa MediaTek. Si tratta in particolare del SoC MediaTek Kompanio 1300T, un processore con processo produttivo a 6 nm e comparabile dal punto di vista prestazionale con il SoC MediaTek Dimensity 1200.

Il nuovo Honor Pad V7 Pro può inoltre vantare due accessori, ovvero la cover magnetica con tastiera e il pennino denominato Magic Pencil 2. È poi presente una batteria da 7250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22.5W e Android 11.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo tablet di Honor sarà distribuito in Cina a partire dal 19 agosto nelle colorazioni Titanium Silver, Gold e Blue ad un prezzo di partenza di circa 340 euro al cambio attuale.