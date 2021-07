Il prossimo 12 agosto, Honor solleverà il sipario sulla nuova famiglia di device top di gamma denominata Magic 3. Tuttavia, gli smartphone potrebbero non essere gli unici dispositivi in arrivo durante l’appuntamento di agosto.

In queste ore, il produttore ha condiviso un teaser che svela un dispositivo inedito. Si tratta di Honor V7 Pro, un tablet che si preannuncia caratterizzato da specifiche tecniche da flagship.

Il breve video mostra solo alcuni aspetti del design, come lo spessore sottile e la fotocamera sporgente simile a quella della famiglia Honor 50. Purtroppo non vengono rivelati ulteriori dettagli in merito. Tuttavia, a sorpresa, sono emersi dei documenti riservati che fanno riferimento ad un device ancora non ufficializzato.

Honor V7 Pro sarà il nuovo tablet di fascia alta del produttore

Stando a questi documenti, il nuovo Honor V7 Pro sarà spinto dal MediaTek Dimensity 1300T. Il SoC in questione non è ancora stato annunciato dal chipmaker quindi non si conoscono molti dettagli in merito.

Il System on Chip si preannuncia come la soluzione top di gamma di MediaTek quindi possiamo aspettarci prestazioni veramente elevate. Il noto leaker Digital Chat Station ha svelato che la soluzione hardware è realizzata con processo produttivo a 6nm ed è pensata esclusivamente per i tablet.

La piattaforma dovrebbe essere annunciata ufficialmente il prossimo 26 luglio. Inoltre, i documenti riservati rivelano che Honor avrà una esclusiva di sei mesi per l’utilizzo del SoC. Purtroppo al momento non ci sono ulteriori informazioni disponibili. Non resta che attendere maggiori dettagli su questo dispositivo che certamente sarà molto interessante.