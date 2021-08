Il nuovo volantino Bennet riesce a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori italiani, proponendosi come valida alternativa alle proposte di Esselunga e Unieuro, grazie alla presenza importante di alcuni smartphone di fascia alta.

La campagna promozionale risulta essere al livello delle aspettative, anche in termini di disponibilità sul territorio; è bene ricordare, infatti, che gli acquisti saranno effettuabili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non online sul sito. Per fruire dei medesimi prezzi sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, con scorte che non dovrebbero essere limitate.

Bennet: questi sono i nuovi sconti

Il prodotto su cui il volantino Bennet affonda le proprie radici è chiaramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone a dir poco unico nel proprio genere, impreziosito da un prezzo complessivamente accessibile. Pensate, bastano 499 euro per riuscire ad acquistare la versione da 128GB, cifre tutt’altro che elevate e con le quali è davvero facilissimo confrontarsi, anche nel 2021.

In caso contrario, se rientraste invece tra gli utenti pronti a spendere molto meno, più precisamente non più di 159 euro, il consiglio è di buttarsi direttamente su Samsung Galaxy A02 e Xiaomi Redmi Note 9, due prodotti non propri recentissimi, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali, ad un prezzo tutt’altro che elevato.

Il risparmio da Bennet prosegue anche verso altre categorie merceologiche, se non volete perdere nemmeno un’offerta, dovete assolutamente collegarvi il prima possibile alle pagine che abbiamo deciso di inserire qui sotto nell’articolo.