Il Samsung Galaxy Unpacked del prossimo anno potrebbe avere tra i suoi protagonisti un dispositivo inedito e ancora non ufficiale. Il colosso sudcoreano, stando alle ultime mosse compiute e quindi alla registrazione di un nuovo brevetto, potrebbe lanciare nel 2022 il suo nuovo smartphone con display arrotolabile, Samsung Galaxy Z Slide.

Samsung a lavoro su uno smartphone arrotolabile: il Galaxy Z Slide arriverà nel 2022!

Il Samsung Galaxy Z Slide sul quale il colosso sembra essere a lavoro è uno smartphone con display arrotolabile che, da esteso, si dimostra capace di aumentare del 40% la sua dimensione totale. L’adozione di un particolare meccanismo a cerniera consente al colosso di ottenere uno smartphone flessibile privo di pieghe particolarmente evidenti. Non sono presenti nemmeno interruzioni al display frontale grazie all’utilizzo di un sensore fotografico inserito sotto il pannello. A rendere il dispositivo ancora più interessante compensa la presenza dell’apprezzatissima S Pen.

Le specifiche tecniche dello smartphone sono ancora sconosciute in quanto non presenti esplicitamente in brevetto. A sostegno della realizzazione dello smartphone, però, sembra esserci la registrazione del documento effettuata in Germania. Riprendendo quanto riportato da LetsGoDigital, la mossa potrebbe essere stata pensata dal colosso proprio al fine di rendere il suo nuovo smartphone disponibile anche nel mercato europeo sin dal lancio.

Trattandosi di uno smartphone il cui arrivo potrebbe non avvenire prima dell’evento Galaxy Unpacked previsto per il 2022 saranno numerose le indiscrezioni che permetteranno, nel corso dei prossimi mesi, di conoscere tutti i dettagli riguardanti il suo design effettivo e le sue specifiche tecniche.