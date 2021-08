Mancano sempre meno giorni all’evento ufficiale di Samsung, quello programmato per domani 11 agosto, durante il quale verranno presentati ufficialmente i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, che arriveranno con Galaxy Watch 4 e Buds 2.

Nelle ultime ore sono trapelate ancora novità sui pieghevoli di Samsung, i quali si candidano a essere i pieghevoli di tutto il 2021 nel settore smartphone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: nuove indiscrezioni sui prossimi pieghevoli

Per Z Fold 3 sono trapelate online nuove immagini, le quali mostrano le tre colorazioni con le quali arriverà sul mercato e ci danno un’idea delle sue specifiche tecniche. Proprio in merito alla scheda tecnica non troviamo nulla di nuovo rispetto a quella già condivisa da WinFuture qualche giorno fa.

Per Galaxy Z Flip 3, quello che arriverà come il pieghevole più abbordabile dal punto di vista del prezzo da parte di Samsung, sono trapelate nuove immagini e nuovi dettagli sulla sua potenziale scheda tecnica. Ovvero display principale Super AMOLED da 6.7 pollici e display secondario Super AMOLED da 1.9 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 888, fotocamera posteriore da 12 + 12 megapixel e fotocamera anteriore da 10 megapixel.

Al lancio manca poco più di un giorno e noi non vediamo l’ora di scoprire con i nostri occhi i due nuovi pieghevoli del colosso sud coreano. Entro qualche giorno sapremo anche dirvi da quando saranno disponibili nel nostro Paese.