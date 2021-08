Gli smartphone pieghevoli non sono gli unici dispositivi ai quali Samsung presta la sua attenzione. Quello dei tablet è un settore al quale il colosso sudcoreano non sembra rinunciare. Da tempo circolano voci riguardanti anche il possibile arrivo di un tablet pieghevole che suscita già parecchia curiosità.

Sul presunto tablet pieghevole Samsung non abbiamo ancora particolari informazioni ma sono già trapelati alcuni dettagli in merito alla prossima serie Galaxy Tab S8. Quest’ultima sarà costituita da tre modelli sui quali si è recentemente espresso il noto leaker Ice Universe.

Samsung Galaxy Tab S8: cosa sappiamo sui tablet in arrivo nel 2022!

La serie di tablet Galaxy Tab S8 sarà formata da tre modelli, oltre alla versione base saranno presenti un Galaxy Tab S8 Plus e un Galaxy Tab S8 Ultra. I due dispositivi appena citati sono già oggetto di rumors che svelano alcune delle loro particolarità. Nello specifico, Ice Universe ha fatto riferimento alla capacità della batteria che Samsung adotterà per i suoi dispositivi e ad alcune delle specifiche tecniche.

Secondo la fonte, i tre dispositivi monteranno un processore Qualcomm Snapdragon 895 e saranno presentati in periodi differenti. Il modello base avrà un display OLED da 11 pollici e sarà rilasciato insieme al modello Galaxy Tab S8 Plus, che avrà display da 12,4 pollici, nei primi mesi del 2022.

Il Galaxy Tab S8 Ultra, invece, potrebbe arrivare sul mercato soltanto in seguito. Il dispositivo si distinguerà per la presenza di un display OLED da 14,6 pollici, ma non solo. Samsung, probabilmente tramite l’introduzione di funzionalità e componenti maggiormente sofisticate, renderà evidente la differenza tra le versioni che andranno a comporre la serie Galaxy Tab S8.