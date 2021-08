In questo periodo stiamo assistendo a molte rimodulazioni ed aumenti previsti nei mesi scorsi da Vodafone, leader nel settore delle telecomunicazioni che ha avvisato diversi clienti per via telematica di alcune modifiche unilaterali che riguardano diverse tariffe, scopriamo quali.

In un SMS inviato ai clienti interessati, ecco il comunicato dichiarato da Vodafone che avvisava gli aumenti previsti per i mesi successivi. Di seguito, ecco riportato il messaggio citato:

“per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02.”

Come di consueto, per chi volesse recedere dal contratto attuale rifiutando quindi le nuove condizioni economiche, bastera’ inviare una raccomandata o una PEC all’indirizzo segnalato sul sito o sulla tua fattura, oppure entrare in un punto Vodafone e spiegare l’accaduto in modo da attivare le pratiche necessarie.

Ecco la lista delle promo

Ricapitolando, ci saranno quindi aumenti previsti di 1,99 euro per ogni offerta che rientra nella rimodulazione. Ma vediamo quali sono alcune delle offerte che riceveranno il sovraprezzo (la lista non e’ ancora completa):

Vodafone Casa Senza Limiti;

Casa Zero Pensieri New;

Casa Zero Pensieri Plus;

Casa Senza Limiti Plus;

Telefono Senza Limiti;

Telefono Senza Limiti Extra;

Telefono Fisso e Tutto Facile Fisso;

E sempre in tema di aumenti, ricordiamo a tutti gli utenti che preferiscono di utilizzare un sistema di fatturazione cartacea piuttosto della fatturazione online tramite mail, Vodafone ha previsto un ulteriore sovraprezzo di 0,61 euro per coprire le spese di spedizione della bolletta fisica. Inoltre, e’ stata inserita una clausola che da la possibilita’ alla societa’ di chiedere un’indennità in caso di ritardi nei pagamenti.