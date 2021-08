Cartelle esattoriali 2021: come evitarle o richiedere un saldo e stralcio

Cartelle esattoriali 2021: come evitarle o richiedere un saldo e stralcio

Sta per scadere il termine per verificare se le tue cartelle esattoriali sono idonee per ricevere l'annullamento automatico da parte dell'agenzia delle entrate