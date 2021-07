Grazie a tutti i provvedimenti introdotti dall’ex Governo Conte e dall’attuale Governo Draghi, i contribuenti in debito con il Fisco hanno potuto respirare, vista la situazione difficile dovuta alla pandemia da Covid-19. Tuttavia è importante ora non farsi scappare queste occasioni. Il 9 agosto è vicino ed è la prima data per la Rottamazione di alcune Cartelle Esattoriali. Ecco tutte le altre scadenze da ricordare assolutamente.

Tutte le scadenze per la Rottamazione delle Cartelle Esattoriali

Con l’Agenzia delle Entrate non si scherza, i termini ultimi vanno rispettati, altrimenti si perdono tutti i privilegi acquisiti. Questo vale soprattutto in merito ai provvedimenti applicabili alle Cartelle Esattoriali che possono beneficiare della Rottamazione.

Vediamo insieme il calendario di tutte le scadenze relative alle Cartelle Esattoriali che si possono rottamare. Ecco le date:

la prima data utile riguarda le scadenze di febbraio 2020 che devono essere pagate entro e non oltre il 9 agosto 2021; seguono poi le cartelle esattoriali con scadenza il 31 maggio 2020 che dovranno essere onorate entro e non oltre i 5 giorni successivi al 31 agosto 2021; continuiamo con quelle del 31 luglio 2020 il cui importo dovrà essere versato entro il 30 settembre 2021 e nei 5 giorni successivi di tolleranza; infine ci sono le scadenze del 30 novembre 2020 che dovranno essere regolarizzate il 31 ottobre 2020 o entro i 5 giorni successivi.

Ricordiamo inoltre che tutti i contribuenti in regola con l’Erario in merito ai pagamenti dovuti dell’anno 2020, potranno onorare le scadenze entro il 6 dicembre 2021. Pagare le Cartelle Csattoriali dentro i limiti imposti è indispensabile per non perdere i vantaggi della Rottamazione Ter.

Ovviamente non possono mancare le Cartelle Esattoriali destinate alla cancellazione. Si tratta di quegli avvisi che hanno un imponibile inferiore o uguale a 5.000 euro e che potranno essere definitivamente eliminate attraverso il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.