iliad-problemi-di-rete-per-molti-clienti-nei-giorni-scorsi

Da martedì 27 luglio molti clienti Iliad stanno combattendo contro diffusi problemi di connessione. Pare proprio che l’operatore sia in down di rete. Purtroppo dobbiamo ammettere che ultimamente queste seccature sono sempre più frequenti in tutti gli operatori telefonici, nessuno escluso. Scopriamo insieme quali sono i disagi ad oggi più diffusi tra gli utenti Iliad e come scoprire se si tratta di un problema generalizzato oppure no.

Iliad: un’estate bollente per colpa dei down di rete

Non sono solo le temperature a rendere questa estate bollente. A rincarare la dose sono anche i diffusi down di rete che, a intermittenza, tutti gli operatori telefonici italiani stanno facendo subire ai loro clienti. Anche Iliad non è esclusa da questa lista.

Infatti l’operatore francese dal 27 luglio ha lasciato a piedi diversi utenti che da allora continuano a segnalare disagi e problemi di connessione. Addirittura alcuni, secondo le loro testimonianze, proprio nella giornata di martedì sono rimasti completamente isolati non potendo effettuare e nemmeno ricevere chiamate e SMS.

Anche per tutta la giornata del 29 luglio, seguendo le segnalazioni su Downdetector.it, i problemi di Iliad non hanno mollato la presa. Dalle prime ore del mattino fino a notte inoltrata quando, a mezzanotte, le segnalazioni si sono fermate. Forse solo per l’ora tarda, o magari perché l’azienda è riuscita a risolvere ciò che comprometteva la qualità del servizio.

Come riconoscere se è un problema generalizzato

C’è un solo modo per capire se il down di rete, in questo caso di Iliad, è un problema generalizzato oppure no. Il sito più completo e adatto a questo scopo è www.downdetector.it. Questo servizio funziona proprio con le segnalazioni dei clienti e quindi restituisce un feedback reale della situazione.

Se il grafico relativo a Iliad mostra parecchie segnalazioni, vuol dire che è l’operatore ad avere problemi di connessione. Tra l’altro è anche possibile capire quale dei servizi è in down: telefonia mobile, internet mobile o blackout generale. Caso contrario potrebbe essere un difetto del vostro smartphone. Provate quindi a spegnerlo e riavviarlo dopo 30 secondi. Se il problema persiste dovrete rivolgervi a un centro assistenza del brand del vostro dispositivo.

