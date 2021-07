Che rabbia quando, scaricando qualcosa dalla rete, il download fallisce inspiegabilmente. Ecco alcune soluzioni per risolvere il problema. Potrebbe esserci un down di rete in corso, oppure il nostro dispositivo potrebbe avere una qualsiasi criticità. Scopriamo insieme come portare a compimento la nostra missione di download senza innervosirci e farci prendere dal panico.

Download fallito: potrebbero esserci problemi di connessione

A volte succede, soprattutto quando si stanno scaricando file di grandi dimensioni. Quando finalmente mancano pochi minuti o megabyte al termine del download ecco che inspiegabilmente si ferma e l’operazione fallisce.

Una delle prime conseguenze potrebbe essere un problema di connessione. Spesso vi abbiamo parlato dei fastidiosi down di rete che, oggigiorno, stanno diventando sempre più frequenti. E se abitate in zone turistiche, l’estate di certo non aiuta e il sovraccarico delle celle provoca fastidiosi rallentamenti o picchi di assenza di rete.

Anche se Vodafone grazie a un algoritmo di Nokia dirà addio a queste fastidiose situazioni, o almeno le ridurrà, prima che tutto questo diventi realtà passeranno ancora un po’ di mesi. E poi non tutti hanno questo come operatore per la rete fissa o mobile. Quindi per poter risolvere il problema occorre capire se il download è stato bloccato da un down di rete.

Per prima cosa dovrete verificare la velocità di connessione. Potete farlo collegandovi al servizio gratuito di Speed Test offerto da Ookla. Facilissimo da utilizzare, facendo tap sul cerchio con indicata la scritta “VAI” potrete conoscere a quanti mbps sta avvenendo il download.

Quickly and easily test your internet connection with our free apps—any time, on any device. https://t.co/Jpq4Xonr97 pic.twitter.com/mOfDXadOHL — Speedtest by Ookla (@Speedtest) June 2, 2021

Se è quello il problema potreste verificare quanti altri dispositivi sono connessi alla stessa rete WiFi. Magari qualcuno in famiglia sta guardando un film in streaming rallentando così il vostro download, oppure c’è un device che sta eseguendo si sta aggiornando.

Altrimenti, se niente di tutto questo dovesse descrivere la vostra situazione, allora l’unica soluzione per capire il problema è collegarsi al sito di Downdetector.it. Qui un utente può vedere se altri hanno segnalato dei down di rete. Nel caso il disservizio dell’operatore fosse confermato, l’unica alternativa per completare il download sarebbe quella di collegare in HotSpot il dispositivo con un altro che non si appoggia alla stessa rete di quel provider.