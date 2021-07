L’operatore WindTre ha deciso di supportare i propri clienti di rete mobile residenti nei Comuni della provincia di Oristano, colpiti dai gravi incendi che hanno interessato la Sardegna.

L’azienda, infatti, ha messo a loro disposizione 100 Giga di traffico aggiuntivo per una settimana, da attivare chiamando il servizio di assistenza 159. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre regala 100 Giga ai clienti sardi colpiti dagli incendi

In una breve nota stampa, l’operatore ha dichiarato: “Un piccolo gesto, rivolto a tutti i clienti mobili prepagati WINDTRE, per permettere loro di continuare a comunicare e per contribuire a superare una difficile e complessa emergenza“. I 100 Giga, durante la settimana di validità, hanno priorità di consumo rispetto alle altre offerte con traffico dati attive sulla numerazione coinvolta.

La promozione simile alla 100 Giga Week sarà utilizzabile dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione e alla scadenza si disattiva automaticamente. Per i già clienti WINDTRE, le condizioni della promo prevedono che superati i Giga inclusi nella propria linea mobile, si continua a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale, laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps o 1GB extra al giorno a 99 centesimi di euro.

Dato che i Giga totali messi a disposizione da WindTre in Roaming UE vengono calcolati in base alla propria spesa per il rinnovo di offerte e di eventuali opzioni attive, queste promo non concorrono ad aumentare ulteriormente il proprio traffico dati utilizzabile in Unione Europea.