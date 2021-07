Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato il giorno previsto per il debutto delle Nothing ear (1). L’azienda fondata da Carl Pei, già fondatore di OnePlus, presenterà al mondo il proprio primo prodotto e si tratta di cuffie true wireless.

L’appuntamento è fissato per le 15.00 ora Italiana del 27 luglio e sarà possibile seguire l’evento direttamente dalla pagina ufficiale dedicata. Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo avuto modo di conoscere qualche dettaglio in più sulle Nothing ear (1) ma il brand ci tiene ad informare i propri utenti delle novità ancora inedite.

Durante la presentazione ci aspettiamo la partecipazioni di grandi ospiti tra cui il noto YouTuber Unbox Therapy. All’evento sarà presente anche Casey Neistat, altra celebrità di YouTube nonchè investitore della prima ora per Nothing.

L’attesa per le Nothing ear (1) è finalmente terminata

L’evento di lancio permetterà di svelare completamente il design inedito delle cuffie true wireless. Infatti, la stessa azienda ha confermato più volte che sia il case che gli auricolari sanno completamente trasparenti.

Si tratta di una scelta progettuale ben precisa che vuole rendere ancora più esclusive le Nothing ear (1). Infatti, avere le componenti interne a vista ha rappresentato un’ulteriore sfida progettuale per i team di sviluppo.

Nothing ha anticipato che le ear (1) faranno contenti tutti gli utenti, anche gli audiofili, grazie ad una qualità superiore delle componenti interne. Infine, il prezzo sarà molto vantaggioso considerando il prezzo di lancio di 99 euro. Tuttavia, un paio di cuffie in edizione limitata ha raggiunto la cifra di 1.029 dollari durante un’asta promozionale.

Non resta che attendere ancora pochi minuti prima di scoprire ufficialmente le Nothing ear (1).