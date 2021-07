Il giorno previsto per il debutto delle Ear (1) realizzate da Nothing si sta avvicinando. L’azienda fondata da Carl Pei, fondatore anche di OnePlus, sta per presentare al mondo il proprio progetto futuristico. La data prevista per il lancio è il 27 luglio, quindi mancano pochi giorni.

Infatti, il produttore vuole realizzare un paio di cuffie true wireless che segneranno un punto di rottura nel settore. Il device unirà un design unico nel suo genere ad una qualità eccezionale senza dimenticare il prezzo contenuto.

In attesa di scoprire come saranno le Ear (1), Nothing ha deciso di dare un assaggio del case. Come si può notare nella foto in apertura di articolo, il case per riporre le cuffie sarà totalmente trasparente.

Le Ear (1) di Nothing si preannunciano uniche nel loro genere

Si tratta di una precisa scelta stilistica da parte di Nothing che verrà utilizzata anche per le cuffie stesse. La sfida principale per il produttore è stata proprio quella di riuscire a realizzare materiali resistenti e al tempo stesso che permettessero di ammirare l’interno del device. Inoltre, l’azienda di Carl Pei ha dovuto anche ottimizzare il design interno delle componenti per renderle belle da vedere attraverso le plastiche trasparenti.

In attesa del 27 luglio, ricordiamo che le cuffie saranno vendute al prezzo di 99 euro. Si tratta di una cifra veramente interessante, considerando che le Ear (1) puntano alla qualità audio offerta dalle AirPods di Apple.

Le scorte iniziali saranno limitate, tanto che Nothing ha deciso di vendere le prime 100 unità all’asta. Sulla piattaforma DropX le offerte sono arrivate a sfiorare i 440 dollari per accaparrarsi questo piccolo gioiello tecnologico.