Nei giorni scorsi era emersa una indiscrezione che svelava in anteprima il case di Nothing ear (1). Le nuove cuffie true wireless saranno presentate ufficialmente il 27 luglio, ma il produttore ha deciso di anticipare qualche dettaglio ufficiale.

Nothing ha quindi svelato ufficialmente il case di ear (1) e ha confermato alcune specifiche tecniche. Il case è pressoché identico a quello trapelato nelle scorse ore, a conferma che le immagini mostrate erano ufficiali.

Tuttavia, oltre ai render che mostrano il design del case, il produttore ha anche anticipato alcuni dettagli. Grazie alla ricarica integrata nel case, le cuffie potranno riprodurre musica per oltre 34 ore in condizioni di utilizzo normali. Attivando il sistema ANC per la cancellazione del rumore, l’autonomia delle cuffie arriva a 24 ore.

Nothing sta iniziando a svelare alcuni dettagli delle ear (1)

La batteria del case che ospiterà le ear (1) è di 570mAh con supporto alla ricarica rapida. Infatti, con 10 minuti di ricarica, le cuffie potranno ottenere fino a 6 ore di utilizzo con ANC e fino a 8 ore con la soppressione del rumore disattivata.

Infine, il case delle attese cuffie realizzate da Nothing supporterà la ricarica tramite porta USB Type-C e tramite la ricarica wireless. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulle ear (1), il produttore ha avviato la vendita delle prime 100 unità. Il prezzo di asta sulla piattaforma StockX ha facilmente raggiunto e superato i 667 euro, mentre il prezzo di lancio sarà di 99 euro.