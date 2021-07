Ci sono tante occasioni per ritornare indietro nella vita, proprio come quelle che propone Vodafone ai suoi vecchi clienti. Il colosso della telefonia sia mobile che fissa sta cercando infatti in tutti i modi di battere la concorrenza di riprendersi i suoi vecchi utenti.

A tal proposito ecco tre offerte provenienti dal passato che sono state rielaborate sia per quanto concerne i prezzi che i contenuti.

Vodafone e le offerte proposte per un rientro ai vecchi clienti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited