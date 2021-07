Il top di gamma Samsung Galaxy S22 sarà il primo smartphone del colosso sudcoreano a supportare la ricarica rapida a 65W. Diversi leaker hanno riferito che il nuovo sistema di ricarica sarà introdotto da Samsung soltanto nel 2022. Nessuno dispositivo in arrivo durante il prossimo Unpacked presenterà delle innovazione riguardanti la velocità di ricarica.

Samsung Galaxy S22 avrà ricarica rapida a 65W!

A riferire l’arrivo di un nuovo caricabatteria con ricarica rapida da 65W di casa Samsung è stato inizialmente il leaker Tron, che tramite un tweet ha affermato che il nuovo alimentatore Samsung si trova attualmente in fase di test e che sarà pronto al lancio in mercato in occasione dell’arrivo del Galaxy S22, previsto per il 2022. Indicazioni simili ha fornito anche il leaker Ice Universe.

Entrambe le fonti hanno affermato che il caricabatteria con supporto alla ricarica rapida da 65W di Samsung sarà destinato alla serie di top di gamma attualmente noto con il nome in codice Rainbow RGB, corrispondente al Samsung Galaxy S22, al Galaxy S22 Plus e al Galaxy S22 Ultra.

Si presume che tutti i modelli che andranno a costituire la serie supporteranno il caricabatterie; e che l’accessorio non sarà incluso nella confezione dei dispositivi ma ognuno avrà modo di scegliere se acquistarlo separatamente o meno. Samsung potrebbe infatti seguire la strategia attuata durante il lancio dei top di gamma Galaxy S21 e non includere alcun accessorio in confezione ma soltanto l’arrivo dei dispositivi offrirà conferme a riguardo. Resta da scoprire, inoltre, anche quello che sarà il costo da affrontare per procedere con l’acquisto.