In occasione dei giochi olimpici di Tokyo, lo scorso 23 Luglio 2021 TIM ha lanciato un nuovo concorso a premi dedicato ai clienti TIM Party, che partecipando all’iniziativa possono vincere anche un viaggio a Parigi.

Nei giorni scorsi, nello specifico tra il 12 e il 22 Luglio 2021, era disponibile un altro concorso dedicato sempre alle Olimpiadi. Con la scadenza della precedente iniziativa, l’operatore sta offrendo, dunque, la possibilità di vincere altri premi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim vi permette di vincere un viaggio a Parigi

Per partecipare al concorso, disponibile fino all’8 Agosto 2021, bisogna essere clienti TIM di rete fissa o mobile, maggiorenni e residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Come già detto, è necessario anche essere iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party. Tutti i clienti TIM Party sono suddivisi in quattro differenti gruppi (detti anche cluster) in base a determinati requisiti.

Per esempio fanno parte del Cluster 1 i clienti attivi da massimo 12 mesi, nel Cluster 2 i clienti da oltre 12 mesi fino a 5 anni. Passiamo poi al Cluster 3 dove rientrano i clienti attivi da oltre 5 anni ed infine il Cluster 4 che comprende i clienti Tim che hanno almeno una linea fissa e una linea mobile intestata al medesimo codice fiscale, clienti che hanno una linea mobile abbonata oppure clienti che sono in possesso di una linea mobile prepagata con attiva TIM 100%, TIM Unica, alcune offerte TIMVISION e offerte della gamma TIM Smart, TIM Connect e TIM Super.

Durante il periodo di validità, i clienti che decidono di partecipare all’iniziativa devono accedere al sito ufficiale del programma TIM Party, effettuare il login o la registrazione e cliccare infine sul banner dedicato. In questo modo si verrà rimandati alla pagina dedicata al concorso, dove bisogna cliccare sul tasto “Partecipa” e prendere visione dell’informativa sulla privacy allegata al regolamento dell’iniziativa.

Il cliente dovrà poi rispondere a una domanda casuale di opinione, riguardante aspetti qualitativi della storia, delle performance e delle curiosità degli atleti più famosi che hanno partecipato ai giochi estivi. La risposta non inciderà sull’accesso al concorso, né sull’esito della partecipazione.