In base a recenti rumors, le affermazioni sul sistema solare che si stava avvicinando alla Terra sono in realtà fake. I punti cardine della discussione sono stati che: lo Space Weather Prediction Center aveva annunciato che una “tempesta solare” si stava per avvicinare alla Terra. Il coordinatore del programma, Bill Murtagg, ha confermato da poco che non esiste niente di tutto ciò.

Tempesta solare: la notizia ha fatto il giro del web, ma è falsa

La notizia che una tempesta solare molto potente si poteva avvicinare alla Terra è emersa qualche giorno fa sul web. Molti mass media avevano riferito che avrebbe colpito domenica o lunedì il nostro pianeta, andando a causare un pesante blackout delle comunicazioni. Un rapporto su Spaceweather.com ha recitato quanto segue:

“Il vento solare sta arrivando: più tardi oggi, un flusso ad alta velocità del vento solare dovrebbe colpire il campo magnetico terrestre. Fluendo da un buco tropicale nell’atmosfera del sole , i venti possono superare la velocità di 500 km/sec. Le tempeste geomagnetiche complete sono improbabili, ma meno disturbi geomagnetici possono provocare l’aurora boreale alle alte latitudini”.

Attualmente però, c’è la conferma che le varie notizie sono false. Anche se nessuna tempesta si è avvicinata davvero alla Terra, Murtagh ha comunque confermato un brillamento solare il 3 luglio. Inoltre, si dice anche che sia stata la prima grande eruzione di questo ciclo solare e la più brillante degli ultimi quattro anni

“Di solito ne riceviamo 150 nel corso di 11 anni. Fortunatamente, siamo a 93 milioni di miglia dal sole, quindi abbiamo il campo magnetico e l’atmosfera della Terra che ci proteggono dalle emissioni nocive di queste eruzioni”.