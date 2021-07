WhatsApp: il trucco per recuperare i messaggi cancellati di proposito è gratis

Il periodo attuale per WhatsApp risulta di costruzione per il futuro, dal momento che i nuovi aggiornamenti stanno stupendo il pubblico. Si sta infatti provando a dare una ulteriore svolta ad un’applicazione che per molti potrebbe anche non necessitarne.

Da diversi anni infatti WhatsApp detiene la leadership senza problemi, corrispondendo il suo servizio a oltre 2 miliardi di utenti. Anche quelli più scettici sono diventati ormai clienti fissi e non riescono a fare a meno della loro piattaforma di messaggistica istantanea preferita. Sono arrivati poi tanti aggiornamenti che hanno ridotto i messaggi a solo un ambito di WhatsApp, visto che oggi esistono chiamate, videochiamate e molto altro ancora. Proprio gli aggiornamenti sono quelli che stanno avendo un grande impatto ultimamente come nel passato, con una delle più grandi aggiunte che è risultata essere quella dei messaggi cancellabili anche dopo che sono stati recapitati al destinatario.

WhatsApp: se volete recuperare i messaggi che eliminano dalla vostra chat di proposito, ecco il trucco

È capitato decine di volte a tutti: aprire WhatsApp e ritrovare un messaggio eliminato del quale non si conoscerà mai il contenuto. Gli utenti ora potrebbero avere una nuova freccia da scoccare, dal momento che esiste una funzionalità in grado di riportare in vita i messaggi eliminati di proposito.

Basterà scaricare WAMR, applicazione che fa del suo essere gratuita un vero e proprio vantaggio. Basta scaricarla e tenerla attiva in background affinché possa intercettare le notifiche e memorizzare il contenuto ad esse relativo. In questo modo poi si potrà recuperare ogni messaggio e scoprire le reali intenzioni del proprio interlocutore.