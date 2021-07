Iliad ha la principale tariffa nella sua Flash 120. Gli utenti che si affidano a questa ricaricabile hanno la possibilità di accedere ad un pacchetto completo che prevede chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della tariffa è di 9,99 euro.

Iliad, le connessioni 5G e due altri servizi gratuiti

Il pacchetto dei contenuti è senza dubbio la principale qualità della tariffa Flash 120. Gli utenti che si affidano a questa tariffa avranno però anche altre novità. Ad esempio, questa promozione prevede anche tre servizi a costo zero.

Gli utenti che si affidano alla Flash 120 avranno anche un ticket che prevede telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati potranno conversare senza limiti con amici e parenti in giro per il mondo, senza costi extra rispetto a quelli previsti dalla propria tariffa base. La lista delle nazioni compatibili con le telefonate no limits verso l’estero prevede più di 60 Stati.

Sempre gli abbonati che attivano la Flash 120 avranno anche la segreteria telefonica a costo zero. In questo caso, Iliad ha scelto di differenziare la sua proposta da quella di TIM, Vodafone e WindTre: l’ascolto dei messaggi lasciati in segreteria non prevede costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti di default dalla propria ricaricabile.