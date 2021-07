Con Fastweb ultimamente, come Poltronesofà, le promozioni sono sempre in scadenza, ma a dire il vero non finiscono mai. Infatti per l’ennesima volta le super offerte della famiglia NeXXt Casa per la Fibra sono state prorogate, ora al 15 luglio. Vi ricordiamo che erano in scadenza per l’8 luglio scorso. Scopriamo insieme tutti i vantaggi di una delle tariffe più curiose di sempre.

Fastweb NeXXt Casa: la promo estate più longeva di sempre

Ogni volta che arriva il giorno successivo alla scadenza, Fastweb rinnova per altri 7 giorni quella che è stata soprannominata dall’operatore “Promo Estate“. Iniziata diverso tempo fa, la famiglia NeXXt Casa sembra avere la promozione più longeva di sempre.

È vero che per spingere gli utenti a sottoscrivere una tariffa occorre metterci un po’ di pepe, ma gridare sempre al lupo al lupo, prima o poi qualche pecora la si perde per strada. Scherzi a parte, l’offerta scontata che Fastweb ha nuovamente riproposto, questa volta fino al 15 luglio, salvo proroghe dell’ultimo minuto, è davvero interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli con il suo contenuto.

La formula che l’operatore giallo propone si divide in due, la prima, più economica è indicata a chi necessita solo di una connessione internet veloce, mentre la seconda va benissimo per chi invece vuole anche godere della linea telefonica fissa. Ecco i due bundle.

NeXXt Casa Light

L’offerta Fastweb NeXXt Casa Light propone internet ultraveloce ad un prezzo davvero competitivo. A soli 19,95 euro al mese, per 12 mesi grazie alla Promo Estate, il bundle include:

Giga illimitati di traffico dati con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps;

di traffico dati con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps; Chiamate a consumo verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Attivazione gratuita della linea;

della linea; Modem con tecnologia WiFi 6 Internet Box NeXXt ;

; 3 mesi di Discovery+ inclusi.

Fastweb NeXXt Casa

Invece l’offerta Fastweb NeXXt Casa include, rispetto alla precedente, le chiamate illimitate. Il prezzo è sempre contenuto. Con soli 22,95 euro al mese, per 12 mesi grazie alla Promo Estate, il bundle include:

Giga illimitati di traffico dati con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps;

di traffico dati con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps; Chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Attivazione gratuita della linea;

della linea; Modem con tecnologia WiFi 6 Internet Box NeXXt ;

; Amplificatore WiFi Booster ;

; 3 mesi di Discovery+ inclusi.

Concludiamo col dirvi che per tutte e due le offerte Fastweb offre un regalo, attivabile anche dai già clienti dell’operatore. Si tratta di 3 mesi gratis del servizio streaming Discovery+ con il pacchetto sport incluso. In questo modo potrete assistere alle Olimpiadi di Tokyo con il servizio di rete fissa che per velocità ha già vinto il podio.