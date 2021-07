Da questo mese tutti i nuovi e i vecchi clienti Fastweb hanno diritto a un fantastico regalo messo a disposizione dall’operatore telefonico. Si tratta di 3 mesi gratis del servizio streaming offerto da Discovery+. Questo permetterà agli utenti di assistere ai Giochi Olimpici di Tokyo senza spendere un centesimo e collegati alla rete di Fastweb. Ecco tutti i dettagli per ricevere questo fantastico omaggio.

Mancano ufficialmente 30 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici: #Tokyo2020 aspetta il nostro tifo, le nostre emozioni e tutta la nostra determinazione. In bocca al lupo a tutti gli atleti di @ItaliaTeam_it: saremo con voi in ogni istante di questa fantastica esperienza! @Coninews — FASTWEB (@FASTWEB) June 23, 2021

Fastweb regala 3 mesi gratis di Discovery+: ecco come averlo

Fantastica iniziativa di Fastweb che ha deciso di regalare a tutti i nuovi clienti 3 mesi di Discovery+ gratis. Ricevere il codice promozionale è molto semplice. Basta attivare una delle offerte presenti sul sito ufficiale dell’operatore.

Una volta scelta quella che più gli aggrada, il nuovo cliente dovrà registrarsi così da accedere all’Area Clienti MyFastweb inserendo le credenziali che gli arriveranno tramite SMS. In questo modo potrà riscattare il codice che gli darà diritto a 3 mesi di Discovery+ completamente gratuiti.

Per i già clienti Fastweb invece il procedimento per richiedere l’omaggio è un po’ diverso. Dovranno utilizzare il programma di fidelizzazione FastwebUP. Lì troveranno tutte le istruzioni necessarie per riscattare il premio.

Ovviamente, se un utente ha già un abbonamento attivo con Discovery+ potrà disdirlo e così sfruttare per tre mesi il codice speciale regalatogli da Fastweb. Ricordiamo però che il voucher dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

Le offerte attivabili con l’operatore

Vediamo insieme quali sono le offerte Fastweb disponibili e attivabili nel mese di luglio 2021. Salvo ulteriori proroghe, queste tariffe sono scontate grazie alla “Promo Summer“, valida fino al 8 luglio 2021.

Per quanto riguarda la linea fissa nella famiglia NeXXt Casa troviamo Fastweb NeXXt Casa Light che a 19,95 euro al mese, per 12 mesi, anziché 27,95 euro, include:

Giga illimitati di traffico dati con velocità fino a 1,5 Gbps;

di traffico dati con velocità fino a 1,5 Gbps; Chiamate a consumo verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Attivazione della linea;

della linea; Internet Box NeXXt con tecnologia WiFi 6;

con tecnologia WiFi 6; 3 mesi di Discovery+.

Se invece si volesse optare per quella più completa, ecco allora l’offerta Fastweb NeXXt Casa con un bundle che a 22,95 euro al mese, per 12 mesi, anziché 30,95 euro, include:

Giga illimitati di traffico dati con velocità fino a 1,5 Gbps;

di traffico dati con velocità fino a 1,5 Gbps; Chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Attivazione della linea;

della linea; Internet Box NeXXt con tecnologia WiFi 6;

con tecnologia WiFi 6; Amplificatore WiFi Booster ;

; 3 mesi di Discovery+.

Infine Fastweb con l’offerta mobile offre minuti illimitati e tanti Giga per navigare a un prezzo davvero interessante.