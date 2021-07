L’annuncio del nuovo Xiaomi Mi 12 è ancora lontano, ma alcuni utenti hanno già iniziato a prevedere come sarà il flagship. Un nuovo leak proviene dal noto informatore Digital Chat Station, il quale ha affermato che l’annuncio di Xiaomi Mi 12 è previsto per la fine dell’anno e il suo nome in codice è “2112123AC”.

È abbastanza prevedibile che allo smartphone verrà attribuito il chip di fascia alta di nuova generazione di Qualcomm e dovrebbe essere lo Snapdragon 895 a 4 nanometri. Il display di punta offrirà anche il supporto per la tecnologia LTPO, che consente di adattare il refresh dello schermo al contenuto che viene visualizzato.

Xiaomi Mi 12: potremo vedere il chip Snapdragon 895 in anteprima

Tra le caratteristiche di Xiaomi Mi 12 c’é la ricarica rapida cablata con una capacità di almeno 120 W e la possibilità di caricare il gadget in modalità wireless a 100 W. Se quest’ultima previsione è corretta, la ricarica wireless da 120 W sarà offerta dalla versione globale del flagship, mentre in Cina la sua potenza non dovrebbe superare i 50W.

C’è anche una previsione che Xiaomi Mi 12 sarà il primo sul mercato ad offrire un sensore di immagine da 200 MP con un formato ottico da 1 pollice. Il sensore implementa la tecnologia pixel binning: 16 pixel adiacenti vengono combinati in uno piú grande per una maggiore acquisizione della luce.

L’anno scorso, Xiaomi ha rilasciato lo Xiaomi Mi 11 con il chip Snapdragon 888 il quale si è dimostrato problematico e soggetto a surriscaldamento. C’è la possibilità che la societá voglia rilasciare il primo smartphone sul mercato con Snapdragon 895. Secondo il noto informatore Ice Universe, lo sviluppo del chip Snapdragon 895 prosegue meglio del previsto e potrebbe essere rilasciato prima.