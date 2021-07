I fan di LeBron ‘King’ James avranno un motivo per festeggiare questo luglio, soprattutto se si divertono a giocare a Fortnite. Epic Games ha appena annunciato che la leggenda del basket si unirà a Fortnite Icon Series il 14 luglio. LeBron James arriverá nel battle royale con diverse skin e oggetti da poter utilizzare. Tra queste, due skin aggiuntive arrivano dal nuovo film Space Jam – A New Legacy.

Se compri il bundle, avrai: il piccone del leone, aliante con apertura alare, la celebrazione in campo di LeBron, The Silencer. Se hai assolutamente bisogno di avere tutto LeBron in Fortnite, c’è The King James Bundle che aggiunge una speciale schermata di caricamento della sessione di Corte. Tutti le skin saranno disponibili nel negozio di oggetti di Fortnite il 14 luglio.

Lebron James arriverá su Fortnite grazie al film Space Jam – A New Legacy

Ciò significa che non sarà incluso come ricompensa del pass battaglia (come le prossime skin di Superman) e, in quanto tale, non sarai in grado di guadagnarlo semplicemente giocando le partite. Invece, dovrai spendere la valuta di gioco, nota come V-bucks

Al momento ci sono tre modi per aggiungerli al tuo portafoglio. Il primo è sbloccare V-buck nei depositi usando le stelle della battaglia che sblocchi nel corso delle partite, e il secondo è scambiare denaro reale nel negozio di articoli. Infine, se ti iscrivi come membro di ‘Fortnite Crew’, riceverai una paga mensile di 1.000 V-buck.

LeBron James non è l’unico personaggio diretto a Fortnite in questo momento, poiché anche Batman si è avventurato sull’isola con un nuovo fumetto crossover che spiega gran parte della misteriosa tradizione del gioco.