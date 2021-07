Free Mobile è il gestore del gruppo Iliad che si è costruito una solida reputazione grazie al perfetto balance de rapporto qualità/prezzo e dei servizi che da sempre sono inclusi gratuitamente per tutti i suoi clienti. Ma la novità cui si è portati a conoscenza a partire dallo scorso 6 Luglio 2021 alimenta un ancor più acceso entusiasmo visto che si parla di uno smartphone Gratis. Scopriamo insieme la nuova campagna promozionale dell’operatore.

Iliad: ecco le nuove agevolazioni per gli utenti Free Mobile

La new entry Free Flex è una campagna che consente di ottenere un nuovo telefono in leasing attraverso rate di 24 mesi. La promozione – già disponibile per i clienti ed i potenziali nuovi iscritti – è concessa al costo di 9,99 euro al mese per chi fa già parte di Freebox Pop mentre sale a 15,99 euro al mese in caso di Freebox Standard.

I prezzi sopra indicati salgono ulteriormente a 19,99 euro al mese per chi non rientra nei termini di abbonamento sopra citati. Il prezzo agevolato di 9,99 euro al mese si applica per un anno interno anche per coloro che già usano la Série Free al di là die costi di assicurazione non compresi.

Acquistando lo smartphone Iliad Free mobile i costi non muteranno ed il cliente avrà anche la possibilità di prenotare una prova del device direttamente dal sito ufficiale prima di procedere all’acquisto. Tra l’altro si potrà procedere all’acquisto prima dei 24 mesi previsti saldando il conto attraverso l’Area Clienti del sito Free Mobile. Dopo i 24 mesi il cliente potrà decidere se restituire lo smartphone o prolungare il leasing senza alcun impegno.