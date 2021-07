La Casa di Carta: un enorme indizio svela l'arrivo di diversi spin-off

Il 3 settembre 2021 è sempre più vicino e l’ansia per l’arrivo della nuova stagione de La Casa di Carta sale. Come ben sappiamo, la serie non arriverà in un solo volume ma in 2 parti distinte (esattamente il 3 dicembre 2021), sempre su Netflix. I produttori de La Casa di Carta ci hanno viziati fin da subito con le loro idee geniali e innovative, arrivando addirittura a 65 milioni di visualizzazioni e bruciando qualsiasi ascolto precedente. Ma cosa sappiamo sulla nuova stagione? Ecco tutti i dettagli.

La Casa di Carta: spin-off in arrivo su Netflix

Strano da pensare, eppure qualche tempo fa La Casa di Carta era a rischio di cancellazione. Per fortuna i produttori hanno sempre creduto nella sua riuscita e così è stato.

Alex Pina racconta: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”. Insomma, l’obiettivo dei creatori de La Casa di Carta sta nel “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano”.

Ciò che non sapete è che potrebbe esserci anche uno spin-off. Come spiega l’ideatore stesso: “Abbiamo molte opportunità di fare degli spin-off. Questo è dovuto alla forte identità dei personaggi. Abbiamo sempre cercato di creare personaggi complessi, quindi penso che quasi ogni personaggio abbia un lato che ci piacerebbe vedere in uno spin-off”.