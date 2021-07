Wind Tre: la strada è tutta in discesa per i nuovi clienti, ecco le promo dedicate

I nuovi clienti che andranno a scegliere la compagnia telefonica Wind Tre hanno un privilegio non indifferente. Per loro, l’operatore ha scelto delle promozioni super scontate ed un’offerta ricaricabile operator attack Go 101 Star+ Easy Pay LE (solo se si proviene da determinati operatori.)

Wind Tre: i dettagli della promo Go.101 Star+ Easy Pay LE

Minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa

200 sms verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 101 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+

mobile fino in Costo: 7,99€ al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay (conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate abilitate)

con addebito su metodo di pagamento Easy Pay (conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate abilitate) Disponibile per chi proviene da Iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile)

(esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile) Costo di attivazione: il cliente potrà scegliere di non pagare la quota di attivazione di 49,99€ solamente nel caso in cui l’offerta rimarrà attiva per la durata contrattuale di 24 mesi, in caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota parte dei 49,99€ proporzionata ai mesi di mancata permanenza

Tra le altre promo attivabili a basso costo vi sono:

Wind Tre GO.50 Star+ LE

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa 200 sms verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 50 Giga di traffico Internet fino in 4G+

di traffico Internet fino in Costo: 7,99€ al mese con addebito su credito residuo

con addebito su credito residuo Attivabile da coloro che provengono da Iiad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile)

(esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile) Costo di attivazione: gratuito

Wind Tre GO.100 SPECIAL+ LE

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa 200 sms verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico Internet fino in 4G+

di traffico Internet fino in 4G+ Costo: 9,99€ al mese con addebito su credito residuo

con addebito su credito residuo Attivabile da coloro che provengono da Iiad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile)

(esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile) Costo di attivazione: gratuito

WindTre SMART PACK & GO FLASH+

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa 200 sms verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico Internet fino in 4G+

di traffico Internet fino in 4G+ Costo: 8,99€ al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay con smartphone a scelta nel listino dedicato

con addebito su metodo di pagamento Easy Pay con smartphone a scelta nel listino dedicato Per la rateizzazione è previsto il costo di attivazione di 4,99€

Attivabile da coloro che provengono da Iiad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile)

WindTre GO 50 Special

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa 200 sms verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 50 Giga di traffico Internet fino in 4G+

di traffico Internet fino in 4G+ Costo: 9,99€ al mese con addebito su credito residuo

con addebito su credito residuo Attivabile da coloro che provengono da Kena Mobile e LycaMobile

Costo di attivazione + Costo SIM: 6,99€ + 10€

WindTre GO 100 Special Easy Pay

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa 200 sms verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico Internet fino in 4G+

di traffico Internet fino in Costo: 9,99€ al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay

con addebito su metodo di pagamento Easy Pay Attivabile da coloro che provengono da Kena Mobile e LycaMobile

Costo di attivazione: 6,99€ invece di 49,99€ a condizione che l’offerta rimanga attiva per la durata da contratto di 24 mesi in caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota parte dei 43€ proporzionata ai mesi di mancata permanenza.

WindTre GO 100 Max

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa 200 sms verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico Internet fino in 4G+

di traffico Internet fino in Costo: 11,99€ al mese con addebito su credito residuo

con addebito su credito residuo Attivabile da coloro che provengono da Kena Mobile e LycaMobile

Costo di attivazione + Costo SIM: 6,99€ + 10€

WindTre SMART PACK & GO ULTRA+