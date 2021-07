Nei suoi canali social, ho. Mobile ha lanciato un nuovo spot pubblicitario dedicato all’iniziativa ho. Sticker, attraverso la quale i clienti dell’operatore possono ricevere in regalo una ricarica telefonica di 5 euro.

Lo spot è caratterizzato da un ragazzo su sfondo bianco a cui vengono fatte varie domande riguardanti l’iniziativa ho. Sticker. All’interno del video è presente il brano “ho. in mente te” degli Equipe 84, interpretato dalla band toscana Street Clerks. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

ho Mobile lancia un nuovo spot per promuovere ho sticker

Attraverso ho. Sticker, disponibile fino al 31 Agosto 2021 salvo eventuali proroghe, l’operatore ho. Mobile permette ai suoi clienti di collezionare vari sticker digitali, disponibili all’interno dell’app per dispositivi mobili. Gli sticker possono essere di tipo Applicativo o Editoriale. Gli Sticker Applicativi possono essere sbloccati nel momento in cui la relativa azione ad essi connessa viene completata, mentre gli Sticker Editoriali non prevedono alcuna azione preventiva.

In ogni caso, ciascuno sticker permette di ottenere dei punti, ma soltanto dopo averlo riscattato completando dei mini questionari. Se il cliente ho. Mobile riesce a raggiungere 30 punti, riceverà in omaggio una ricarica telefonica di 5 euro. A un certo punto dello spot, al ragazzo viene chiesto se ha già ottenuto lo sticker del servizio Riparti. Si tratta della funzionalità che permette di anticipare il rinnovo dell’offerta quando il traffico dati disponibile è al di sotto dei 5 Giga.

Alla fine del video, la voce narrante ricorda le offerte tariffarie da 5,99 euro al mese attivabili online con spedizione a domicilio o ritiro nelle edicole convenzionate. L’operatore utilizza la tecnologia di rete mobile Vodafone in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e LTE. È prevista anche la tecnologia VoLTE nei terminali compatibili dall’operatore. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.