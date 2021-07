Nel mondo gli utenti della rete 4G sono ancora tantissimi e sono tutti in pericolo a causa di una falla nella sicurezza. Questa falla nella rete 4G è un grosso problema per moltissimi motivi. In primis perché la connessione, che è la rete mobile più utilizzata in termini di tempo con il lancio avvenuto nel 2010, resterà attiva ancora per molto tempo. Il 4G infatti fungerà da supporto per la nuova rete 5G che ancora, purtroppo, non è sufficientemente diffusa.

Il secondo punto si ricollega direttamente al primo; non essendo il 5G ancora abbastanza diffuso sul territorio la rete 4G resta la connessione mobile più al mondo. Due aspetti questi che rendono la criticità scoperta nella rete 4G molto più preoccupante di quanto si possa pensare.

Falla 4G: se utilizate la rete fate attenzione alla vostra privacy

Questa falla presente nella linea 4G permette a chi ne avesse l’interesse di infiltrarsi nelle comunicazioni che avvengono tra il provider e l’host; una volta avuto accesso a questo collegamento sarà anche possibile creare una finta connessione internet che attraverso la quale far transitare le informazioni. In questo modo sarà possibile controllare il traffico dati della vittima sia in entrata che in uscita.

Se si arrivasse a questo punto però la privacy, benché importante, non sarebbe neanche il problema più grande. Tra le informazioni sottratte infatti si potrebbero trovare i dati sensibili della vittima; grazie a queste informazioni sarebbe molto facile effettuare l’accesso al conto corrente del malcapitato e svuotarlo di tutti ii risparmi presenti senza che il proprietario possa rendersene conto.