Android: 14 app a pagamento sono ora gratis sul Play Store di Google

Sarebbe davvero assurdo non riconoscere i meriti ad una piattaforma mobile come Android, la quale oggi domina il mondo mobile. Tutti gli smartphone disponibili con a bordo il robottino verde possono essere quelli perfetti per qualsiasi cornice di pubblico. Sia i ragazzi che gli anziani con il robottino verde sanno di poter avere qualsiasi funzionalità e soprattutto tutte le migliori comodità.

Tutto ciò è stato permesso dal grande studio da parte degli sviluppatori di Google, i quali hanno analizzato i comportamenti degli utenti al fine di trarne alcune conclusioni. Ne è venuto fuori che chi utilizza un dispositivo Android vuole la massima versatilità, senza alcun tipo di chiusura. Proprio per questo Android riesce ad avere la meglio su Apple e sul suo sistema operativo, proprio perché risulta molto più permissiva. Allo stesso tempo ci sono anche dei vantaggi come ad esempio scaricare dei contenuti dal Play Store di Google. Il noto market permette infatti di venire in possesso di applicazioni e giochi a pagamento e gratis, anche se oggi ci sono i saldi. Numerosi titoli a pagamento potranno essere scaricati gratis senza problemi, ma solo per un determinato periodo di tempo.

Android: titoli a pagamento gratis solo per oggi disponibile sul Play Store di Google

Tutti i titoli in basso saranno gratis, ma conviene affrettarvi per non perderne neanche uno.