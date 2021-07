Oggi ricorre il quinto anniversario del lancio di Pokémon GO su iPhone, che consente alle persone di uscire e catturare Pokémon usando la realtà aumentata. lo sviluppatore Niantic sta festeggiando con diversi eventi in-app durante la prossima settimana e non solo.

Tra martedì 6 luglio alle 10:00 e giovedì 15 luglio alle 20:00, i giocatori avranno la possibilità di catturare un Flying Pikachu con un palloncino a forma di 5 in natura, e anche Darumaka apparirà più frequentemente. Fireworks tornerà sulla mappa di Pokémon GO per celebrare il quinto anniversario del gioco.

Pokémon GO: tante novitá per il quinto anniversario

Niantic ha delineato gli eventi e i bonus in-game completi che saranno disponibili durante la settimana dei festeggiamenti in un post sul blog. Si consiglia ai giocatori di essere consapevoli di ciò che li circonda e di seguire le linee guida delle autorità sanitarie locali quando giocano a Pokémon GO.

Pokémon GO ha ricevuto numerosi aggiornamenti importanti negli ultimi cinque anni, tra cui un’esperienza AR+ migliorata, battaglie raid, ricerche sul campo e altro ancora. Il gioco può essere scaricato gratuitamente su App Store, con PokéCoin e altri acquisti in-app disponibili.

Parlando di somme di profitto generate, un nuovo rapporto di Sensor Tower ha segnato il quinto anniversario del gioco con un traguardo impressionante. Cinque anni da quando è stato lanciato per la prima volta su iOS e Android, il gioco sviluppato da Niantic ha finora guadagnato $ 5 miliardi. In media ciò significa che Pokemon Go ha guadagnato $ 1 miliardo all’anno.

Il 2021 potrebbe essere l’anno migliore di sempre per Pokemon Go, poiché i dati di Sensor Tower hanno indicato che il gioco ha iniziato al meglio; 34% di entrate in aumento nella prima metà dell’anno rispetto al 2020.