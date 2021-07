Secondo quanto riferito, OnePlus sta lavorando al prossimo device OnePlus della serie 9T. Di recente, un leaker ha affermato che la società non lancerà OnePlus 9T Pro insieme al device 9T. Nuove informazioni condivise da un altro informatore rivelano che OnePlus 9T potrebbe essere fornito con ColorOS 11.

Secondo l’informatore, OnePlus 9T 5G verrà lanciato nel terzo trimestre e funzionerà su ColorOS 11. Ha aggiunto che lo smartphone avrà un sistema quad-camera Hasselblad da 108 megapixel. Ha anche affermato che non ci sarà un modello Pro per il 9T. Sebbene il 9T possa arrivare con ColorOS 11 in Cina, non è chiaro se l’edizione globale presenterà la versione software di OPPO.

OnePlus 9T: la societá non ha ancora annunciato lo smartphone

Una recente perdita ha affermato che OnePlus 9T sfoggerà uno schermo AMOLED flessibile Samsung E4 LTPO che offre una risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Qualcomm ha recentemente annunciato il chip Snapdragon 888+ che offre velocità di clock più elevate rispetto allo Snapdragon 888. È stato anche rivelato che SD888+ sarà utilizzato da marchi come ROG (ASUS), Honor, Motorola, Vivo e Xiaomi in futuro. Poiché OnePlus non è stato menzionato, è probabile che si accontenterà del SoC Snapdragon 888.

L’anno scorso, OnePlus 8T è stato annunciato ad ottobre. Ora che OnePlus 9T dovrebbe essere lanciato nel terzo trimestre, la società potrebbe annunciarlo a settembre. Anche OnePlus Nord 2 dovrebbe essere lanciato nel terzo trimestre. In effetti, si ipotizza che verrà lanciato già questo mese.

I rapporti hanno rivelato che avrà un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una fotocamera frontale da 32 megapixel e un sistema a tripla fotocamera da 50 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel. Il Nord 2 dovrebbe anche arrivare con il chip Dimensity 1200, fino a 12 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio di archiviazione, OxygenOS 11 e una batteria da 4.500 mAh con ricarica Warp Charge 30T.