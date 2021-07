Le auto elettriche si stanno diffondendo sempre di più. Perciò è necessario scoprire come realizzare un sistema di ricarica domestico. Le Wallbox rappresentano la scelta ideale per poter ricaricare tutte le auto elettriche direttamente a casa. Un modo comodo, veloce ed economico per affrontare le esigenze quotidiane di chi ha già scelto un mezzo e-green.

Auto elettriche: diffusione e criticità

Sembra essere già bello che pronto l’addio alle auto diesel e benzina in Italia. Uno stop definitivo programmato, se tutto va bene, per il 2040. Ciò sta sviluppando il mercato e quindi la diffusione delle auto elettriche.

Di conseguenza, con l’arrivo di molti mezzi di trasporto a emissioni zero, nascono nuove esigenze che forse prima erano marginali o pensiero di pochi. Uno di questi è la ricarica delle auto elettriche. È vero che le colonnine dedicate si stanno diffondendo su tutto il territorio nazionale. Ma ci sono ancora due criticità, una che si risolverà col tempo, mentre l’altra invece sarà sempre presente:

le stazioni di ricarica per ora sono ancora insufficienti per garantire comodità ai possessori di un mezzo e-green;

la comodità di ricaricare il proprio veicolo comodamente da casa così da risparmiare tempo e denaro.

Nondimeno oggi una soluzione comoda, veloce ed economica c’è. Scopriamola insieme.

Wallbox: la soluzione per la ricarica domestica

Si chiamano Wallbox e rappresentano la soluzione alle esigenze di poter realizzare un sistema di ricarica domestica per le auto elettriche. Non importa di quale marca sia. Con Wallbox installato a casa il problema è risolto.

Di dimensioni ridotte, si fissano a qualsiasi parete e trasformano una presa di corrente in una stazione di ricarica per auto elettriche. Possono essere installate in un garage o anche all’aperto, mai in casa, e uniscono la tecnologia dell’elettrico al design che si sposa bene con quello dell’abitazione.

⚡ CHARGING TIMES ⚡ How long does it take to charge a car? (A thread) pic.twitter.com/sl2zZl96Zs — Wallbox (@wallboxchargers) June 4, 2021

Grazie agli ecobonus disponibili in questo periodo, si può accedere allo sconto del 50% sul prezzo di acquisto. Installando un Wallbox si possono raggiungere dai 7,5 kW in monofase fino ai 22 kW in trifase. Inoltre con una ricarica viene garantita l’autonomia piena di tutte le auto elettriche.