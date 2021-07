Very Mobile è l’operatore virtuale attivo in Italia su rete WindTre e ha appena lanciato un’interessante offerta per alcuni degli ex clienti WindTre. Stiamo parlando dell’offerta denominata Flash.

Quest’ultima ha un costo mensile davvero basso, meno di 8 euro e propone un bundle davvero molto ricco. Andiamo a scoprirla insieme nei dettagli.

Very Mobile propone l’offerta Flash per gli ex clienti

L’offerta denominata Flash propone minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 200 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7.99 euro al mese. Non prevede alcun costo di attivazione ed il costo di acquisto della nuova SIM gratuito se attivata online.

L’offerta appena descritta sarà disponibile all’attivazione sia per coloro che hanno ricevuto l’SMS informativo ma anche per coloro che procederanno direttamente per l’attivazione online. Questo sconto della promozione Very Flash può essere utilizzato anche da coloro che vogliono effettuare una migrazione interna da Wind Tre. In questo caso però, l’utente dovrà sostenere il costo di attivazione relativo al nuovo piano tariffario che sarà pari a 20 euro, invece dei 25 richiesti tradizionalmente dall’operatore.

Very Mobile permette inoltre ai propri clienti di poter utilizzare il servizio chiamato VoLTE su tutti i terminale che risultano compatibili e senza che si debba sostenere alcun tipo di costo aggiuntivo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte.