Se amate la velocità non potete perdervi questo incredibile video in soggettiva che riprende l’accelerazione da 0 a 240 km/h di una Tesla Model S Plaid. Un mostro di potenza che ha registrato tempi record! Ecco a voi quella che, a pieno titolo, è entrata nella categoria delle auto più veloci al mondo.

Tesla Model S Plaid: un mostro di potenza tutto elettrico

In Italia arriverà nel primo trimestre del 2022 e costerà circa 129.990 euro. Si chiama Tesla Model S Plaid ed è il nuovo mostro di potenza tutto elettrico prodotto dalla casa automobilistica di auto e-green firmata Elon Musk.

Plaid release event https://t.co/TxIHXnuw9A — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2021

Non solo potenza, ma anche tanta autonomia nasconde questo modello nella sua carrozzeria. Infatti può tranquillamente percorrere 628 km con un pieno di energia.

Ma ciò che la rende davvero unica è la sua incredibile potenza in accelerazione. Vi diciamo solo che ha raggiunto il record su tutti i parziali! Incredibile vero? Anche perché la tecnologia della Tesla Model S Plaid non è davvero niente male.

Si distingue per avere ben 1.020 CV e la possibilità di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi. Da restare letteralmente incollati al sedile, poltrona, pardon, dell’auto. Quello che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ormai è diventato già virale è un video in soggettiva che riprende la sua accelerazione.

Il video virale

Eccolo il video che dura circa 16 secondi e che mostra tutta la potenza in accelerazione della nuova Tesla Model S Plaid. Possiamo dire che Elon Musk ha tirato fuori dal cilindro una vera opera d’arte producendo questa auto elettrica. Ma ora lasciamo che siano le riprese della folle corsa a parlare.

Ad averlo pubblicato su You Tube è il canale Situation Plaid. Tra i tanti video disponibili che mostrano tutti i muscoli della Tesla Model S Plaid, questo è quello che sta riscontrando maggiore successo.

Per chi vorrà acquistarla, come precedentemente detto, dovrà attendere il primo trimestre del prossimo anno. Intanto però può godersi tutti i video realizzati su questo bolide a emissioni zero. Meglio guardare questi piuttosto che fissarsi sul recente ed ennesimo aumento dei listini di Tesla!