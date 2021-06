Lenovo ha tolto il velo ai suoi nuovi tablet Android. La gamma di tablet vanta un’impressionante serie di modelli come Lenovo Tab P11 Plus, Yoga Tab 11 e Yoga Tab 13. Oltre a svelare una miriade di nuovi tablet, il colosso tecnologico cinese ha aggiornato la sua gamma di tablet più convenienti. Come se ciò non bastasse, l’azienda ha anche lanciato un nuovo Lenovo Smart Clock 2 dotato di una stazione di ricarica wireless.

I nuovi tablet Android di Lenovo sono ricchi di funzionalità impressionanti. Ad esempio, il Lenovo Yoga Tab 13 vanta una porta micro HDMI, che è stata posizionata sul lato destro del dispositivo. Inoltre, è alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 870, abbinato a 8 GB di RAM

Lenovo: la serie di Tablet include diverse novitá

Il Lenovo Yoga Tab 13 offre 256 GB di spazio di archiviazione e batteria da 10.000 mAh. Grazie all’enorme batteria, il Lenovo Yoga Tab 13 potrá essere utilizzato anche come display esterno. Il display da 13 pollici offre un’elevata risoluzione dello schermo di 2160 x 1350 pixel e 400 nit di luminosità massima. Mentre il jack per le cuffie è stato eliminato, il dispositivo dispone di una porta USB-C che può essere utilizzata per collegare gli adattatori.

Lo Yoga Tab 11 può essere pubblicizzato come il fratello minore di Yoga Tab 13. Ha un display da 11 pollici relativamente più piccolo che offre una risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Inoltre, racchiude un processore MediaTek Helio G90T con 8 GB di RAM e viene fornito con 256 GB di capacità di archiviazione interna.

Lo Yoga Tab 11 è supportato da una batteria da 7700 mAh e ospita due fotocamere posteriori e una frontale da 8 MP. I nuovi tablet Lenovo eseguono il sistema operativo Android 11 e il retro è caratterizzato da un rivestimento in morbido tessuto. Inoltre, c’è un cavalletto in alluminio a scomparsa che è utile per posizionare il dispositivo in modi diversi.

Il Lenovo Tab P11 Plus, invece, sfoggia un display LCD IPS da 11 pollici che offre un’impressionante risoluzione dello schermo 2K. È alimentato dal processore MediaTek Helio G90T Tab e supportato da una batteria da 7700 mAh. Viene fornito con una tastiera e uno stilo.