You 3 è pronta e Joe Goldberg non vede l’ora di intrattenere i fan di questa serie TV Netflix. Scopriamo insieme trama, cast e data di uscita della sua nuova stagione. Lo stalker libraio più sadico al mondo è in libertà: ecco cosa sappiamo finora di questo titolo.

You 3: tutto è pronto per entusiasmare i suoi fan

La nuova stagione di You è pronta. Le riprese, rallentate dallo scoppio della pandemia di Covid-19, sono proseguite fino alla loro completa conclusione il 26 aprile di quest’anno. Quindi pare proprio che Joe sia già in assetto di guerra.

Nonostante lo abbiamo lasciato su un’isola del Pacifico come a dover ricominciare una nuova vita, crediamo fortemente che non deluderà i fan che si aspettano un thriller psicologico avvincente.

Possibile data di uscita e cast

Molti si staranno chiedendo quando arriveranno su Netflix i nuovi episodi di You 3. Stando a quanto dichiarato sul termine delle riprese, le voci di corridoio dicono che una possibile data di uscita potrebbe essere stabilita entro il 2021.

Tuttavia ancora non c’è certezza su questo argomento, ma crediamo fortemente che l’annuncio ufficiale di Netflix non tarderà. You 3 saprà emozionare i suoi fan che si sono innamorati di questa serie sin dalla prima stagione.

You 3 si compone di 10 episodi e la trama seguirà la linea del romanzo della scrittrice Caroline Kepnes, “You Love Me“. Oltre a questo siamo già a conoscenza anche dei nuovi volti che approderanno con la nuova stagione.

Al cast originale quindi si aggiungeranno anche Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold e Tati Gabrielle. Vedremo quindi come si svilupperanno questi nuovi episodi. Joe è come il lupo, perde il pelo, ma non il vizio. Tutti curiosi nel sapere cosa combinerà lo stalker più spietato al mondo nella nuova stagione di You. Non ci resta che attendere la sua pubblicazione e nel frattempo gustarci tutte le novità che ci vengono svelate in anticipo.