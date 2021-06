Risparmiare con Euronics è decisamente semplice, gli utenti hanno la possibilità di godere degli stessi identici sconti, ma con una limitazione territoriale, purtroppo, molto importante. I prodotti in promozione sono tantissimi, ed in grado di soddisfare anche i più esigenti.

La soluzione corrente, come ormai avrete capito, è limitata esclusivamente a specifici negozi, in particolare quelli di proprietà del socio Euronics Dimo; coloro che avranno la possibilità di recarsi personalmente, potranno inoltre godere della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, richiedibile solo nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa.

Euronics: queste sono le nuove offerte speciali

La spesa è ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti di tecnologia generale, come anche legati al mondo mobile di fascia molto alta, tra questi annoveriamo chiaramente Oppo Find X3 Neo, in vendita alla modica cifra di 699 euro, passando poi per Apple iPhone 12 Pro, disponibile a 1189 euro, come anche un buon Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno agli 829 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso modelli decisamente più economici, avranno la possibilità di mettere le mani su Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A74, Motorola Moto E7i Plus, Alcatel 15E, Realme 8 e Realme 8 5G, senza dimenticarsi di tanti altri prodotti della medesima fascia di prezzo di posizionamento, tutti in vendita a meno di 399 euro.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili direttamente qui sotto.