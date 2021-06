I nuovi sconti disponibili da Comet vi faranno letteralmente perdere la testa, rappresentano la migliore occasione per risparmiare su ogni acquisto effettuato in negozio, e sopratutto sono alla portata di tutti gli utenti sul territorio nazionale italiano.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, può essere sfruttata sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, la quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento di una determinata soglia minima di spesa. Il Tasso Zero, al contrario, è raggiungibile nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, indipendentemente dalla merce acquistata.

Tutte le migliori offerte Amazon, con i codici sconto gratis, sono raccolte direttamente nel nostro canale Telegram.

Comet: il volantino che nessuno si aspettava

Le occasioni disponibili da Comet partono dalla fascia alta della telefonia mobile, infatti i prodotti in promozione sono i più interessanti, come ad esempio il Samsung Galaxy S21, uno degli smartphone più richiesti di sempre, caratterizzato da un prezzo più che abbordabile, se considerate che può essere oggi acquistato con un esborso finale di soli 729 euro.

Coloro che invece vorranno virare verso il mondo Apple, potranno fare affidamento sull’iPhone 12, una buonissima alternativa al precedente modello, anch’esso caratterizzato da specifiche da capogiro, e da un’appeal pressoché unico. Il prezzo, per la variante con 128GB di memoria, è leggermente superiore, toccando i 749 euro.

Il volantino Comet non si ferma qui, osservandolo da vicino è possibile scovare un lungo elenco di prodotti in promozione a cifre sempre più basse ed economiche. Se volete conoscerle da vicino, non dovete fare altro che aprire le pagine sottostanti.