Iliad: offerta da 120GB in 5G ancora disponibile, mancano 5 giorni

Sarà molto difficile vedere un gestore fare meglio di Iliad dal punto di vista organizzativo e soprattutto nei confronti degli utenti. Le persone infatti sono felicissima di sottoscrivere l’offerta del nostro gestore proveniente dalla Francia che oggi si attesta come italiano al 100%. Il merito di questa azienda è stato quello di arrivare e di imporre fin da subito il proprio ritmo, in modo da ottenere risultati importanti fin dal primo momento.

Iliad infatti oggi può contare su più di 7 milioni di utenti, o almeno queste sono le cifre dell’ultimo rapporto trimestrale. Stando agli ultimi dati in aggiornamento, il tutto potrebbe risultare ancora più esteso dopo l’estate. In realtà non sarebbe neanche molto difficile, dal momento che Iliad sta continuando a promuovere offerte interessanti. Sul sito ufficiale ora ce ne sono due, di cui una soggetta a scadenza proprio il 30 giugno.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono due offerte, ecco 120 e 80 giga con connessione 5G

Sta diventando difficile anche per le aziende più affermate contrastare Iliad, gestore del momento ormai da qualche anno. Sul sito ufficiale tutti possono trovare disponibili le offerte migliori, quelle che non sono altro che la dimostrazione del dominio attuale.

La Flash 120 e la Giga 80 rendono dunque giustizia alla nomea di provider da battere, soprattutto grazie ai contenuti. Entrambi hanno minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti, con rispettivamente 120 giga in 5G e 80 giga in 4G. I prezzi di vendita corrispondono a 9,99 e 7,99 € al mese per sempre. La prima squadra però il prossimo 30 giugno.