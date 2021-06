Motorola ha rilasciato con orgoglio il suo smartphone pieghevole RAZR l’anno scorso. Non è esattamente un rivale del Samsung Galaxy Z Fold, ma ha sfidato il Galaxy Z Flip poiché hanno lo stesso fattore di forma pieghevole. Se ricordate, Motorola era una volta famosa per il suo telefono a conchiglia RAZR durante i primi anni 2000 e gli ha dato di nuovo vita con il Motorola RAZR.

Il nuovo Razr è stato introdotto nel 2019 come una vecchia icona che diventa più moderna. Il device pieghevole Motorola RAZR non ha venduto come il Samsung Galaxy Z Flip, ma crediamo che abbia del potenziale. Motorola ha solo bisogno di fare una serie di aggiustamenti.

RAZR 2: non ci sono ancora informazioni sul device

Purtroppo, alcuni utenti hanno riscontrato che lo schermo dello smartphone si screpolava e si scrostava dopo almeno una settimana. Si vociferava che il Motorola RAZR 2 fosse dotato di uno schermo più grande come il Samsung Galaxy Z Flip. A quanto pare, peró, il device é stato rimandato al 2021 ma non al momento non ci sono ancora informazioni. Siamo quasi a metà dell’anno, ma Motorola non ha annunciato un nuovo smartphone pieghevole.

Non crediamo che Motorola stia interrompendo la serie, ma si ritiene che stia perfezionando il design pieghevole. Il nuovo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato direttamente nel 2022. Motorola non ha davvero bisogno di mettersi al passo con altri OEM. Lo smartphone pieghevole RAZR è molto apprezzato é stato un buon primo tentativo per la societá. Speriamo che l’azienda possa imparare dai suoi errori passati e perfezionare il prossimo device pieghevole che lancerá sul mercato.