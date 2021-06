Expert si avvicina a tutti gli offerti in Italia con una campagna promozionale veramente unica, la migliore soluzione che può aiutare gli utenti a risparmiare sempre di più, senza obbligarli a rinunciare alla qualità generale dei prodotti.

Il volantino, a differenza di quanto abbiamo apprezzato e visto in passato, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale, tramite il quale però sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Gli utenti possono comunque approfittare anche della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Expert: le nuove offerte vi faranno impazzire

Le nuove offerte Expert vi faranno davvero impazzire, partono dai migliori top di gamma, quali possono essere Samsung Galaxy S21 e iPhone 12, in vendita a 799 e 729 euro, per poi scendere verso modelli molto più economici ed alla portata di tutti.

In particolare risultano essere disponibili Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Oppo A52, Samsung Galaxy A32 ed altre tipologie di prodotti, sempre comunque in vendita a meno di 400 euro, una cifra di tutto rispetto.

Le versioni commercializzate sono completamente sbrandizzate, presentano garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono in vendita come no brand, di conseguenza gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dai produttori, e non dai vari operatori telefonici.

Tutte le informazioni del caso in merito all’ottimo volantino Expert reso disponibile dall’azienda nel periodo corrente, sono disponibili aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.