Gli sconti attivati da Euronics sono letteralmente da far girare la testa, rappresentano la migliore occasione per accedere ai prezzi più bassi ed economici dell’intero mercato della telefonia nazionale.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, è purtroppo strettamente limitato ad un gruppo di punti vendita, in particolare di proprietà del socio euronics La Via Lattea, con possibilità d’acquisto fino al 30 giugno, esclusivamente nei negozi stessi dell’azienda. Gli utenti che vorranno avvicinarsi potranno comunque ricevere la garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che accedere alla variante completamente sbrandizzata.

Euronics: approfittate subito di tutte le nuove offerte

Le nuove offerte disponibili da Euronics sono alla portata di tutti gli utenti, al netto delle precedenti condizioni; i migliori smartphone in promozione toccano la fascia alta della telefonia mobile, raggiungendo Xiaomi Mi 11 in vendita a 799 euro, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra 5G e similari.

Volendo invece provvedere all’acquisto di modelli molto più economici, il consiglio è di puntare direttamente verso soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 10 5G, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A32, Galaxy A72 o Galaxy A52, ricordando anche la presenza di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi 9A o altri modelli non troppo lontani dai suddetti. I prezzi sono bassi, tutta la seconda tranche è infatti acquistabile a meno di 400 euro.

Ogni altra informazione in merito al volantino Euronics è reperibile nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, incluse come galleria fotografica.