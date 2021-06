Non sempre Netflix fa la scelta giusta e così abbiamo scoperto che non è infallibile. Purtroppo in questo caso ha sbagliato a far di conto. Infatti, poco dopo la sua uscita, Netflix ha cancellato una serie TV di sua produzione, costata una fortuna.

Di quale titolo stiamo parlando? Si tratta della nuovissima e recentissima serie TV Jupiter’s Legacy, realizzata dai fumetti creati da Millar. Purtroppo però pare che questo titolo non abbia prodotto pari apprezzamento rispetto a quanto sia costato. Ecco la triste dichiarazione di Steven S. DeKnight, lo showrunner.

Sembra quasi una sorte infame, un presagio che si è abbattuto su Jupiter’s Legacy, il recente titolo prodotto da Netflix. Una serie TV forse nata vecchia e già stanca tanto che, i suoi supereroi attempati, dopo soli 8 episodi, hanno dovuto gettare la spugna e smettere di salvare il mondo. Il rischio? Perdere consensi nel mondo reale dello streaming on demand.

Scherzi a parte, ad annunciare la fine prematura per Jupiter’s Legacy decisa da Netflix è stato un tweet dello showrunner DeKnight: “È triste vedere la storia giungere a una fine prematura, ma auguro a Mark Millar e a Netflix il meglio per il futuro. I miei più sentiti ringraziamenti a tutto il cast e alla troupe che hanno lavorato così duramente alla realizzazione di Jupiter’s Legacy. Sarò sempre grato anche a tutti i fan“.

Sad to see the story come to a premature end, but I wish @mrmarkmillar and @netflix the best moving forward. My deepest thanks to all the cast and crew who worked so hard on @JupiterLegacy. And to all the all fans, I am forever grateful. https://t.co/FJJXlkHPRX

— Steven DeKnight (@stevendeknight) June 2, 2021