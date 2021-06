Un nuovo volantino Trony attende gli utenti con prezzi sempre più bassi, e sconti assolutamente da non perdere, garantendo un meccanismo unico nel proprio genere.

La campagna promozionale, a differenza di quanto visto in passato, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita delle regioni Piemonte, Trentino-Alto Adige e Toscana, con l’aggiunta della cittadina di Affi, per acquisti effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram per ricevere codici sconto Amazon sul vostro smartphone gratis.

Trony: il volantino ha prezzi sempre più bassi

Gli sconti disponibili da Trony soddisfano pienamente tutte le migliori aspettative degli utenti, i prezzi sono bassi e convenienti, con accessibilità ai prodotti più in voga del momento.

Il brand Samsung è il maggiormente rappresentato, in questo caso sarà possibile pensare di mettere le mani sui top di gamma come Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 FE, per scendere poi verso soluzioni più economiche, del calibro di Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A32, Galaxy A12 o Galaxy A02s.

Le altre proposte del volantino trony toccano i prodotti appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, i quali possono essere Xiaomi Mi 11 lite 5G, in vendita a 399 euro, ma anche Oppo A53s a 179 euro, Xiaomi redmi Note 10 5G a 249 euro, Vivo Y72 a 329 euro, Motorola Moto G10 a 179 euro, Alcatel 1S 2020 a 99 euro o Vivo Y20s a 159 euro.

Se volete conoscere da vicino il volantino, e scoprire quali sono gli altri sconti più in voga del momento, aprite quanto prima le pagine che trovate qui sotto.