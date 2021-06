Carrefour prova ad avere la meglio sui principali rivenditori di elettronica, lanciando una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere.

Gli utenti che vorranno approfittare di tutti gli sconti potranno recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di godere degli stessi sconti tramite il sito ufficiale di Carrefour; la campagna, se interessati, risulta essere attiva fino al 30 giugno 2021.

Carrefour: tantissime sorprese nel volantino

Il volantino asseconda perlopiù gli utenti che vogliono spendere relativamente poco, infatti tutti gli smartphone in promozione rientrano nella fascia dei 300 euro, garantendo comunque buone prestazioni generali. I modelli coinvolti sono difatti Xiaomi Redmi Note 10 5G, Xiaomi Redmi 9T, Motorola E7i Power, Oppo A15, Samsung galaxy A12, Samsung Galaxy A52, Oppo A74 o similari.

Altrettanto allettante è la proposta combinata, come già visto in passato; in questo caso si potranno aggiungere al carrello TCL 20L e TCL MoveAudio S150, spendendo solamente 199 euro. In altre parole, le cuffiette true wireless sono completamente gratis.

Sempre all’interno del volantino Carrefour sarà poi possibile scovare qualche buono sconto legato ai televisori di ultima generazione, come anche gli elettrodomestici (lavatrici e frigoriferi in primis), o accessori per la propria casa.

Le scorte, stando a quanto comunicato dall’azienda, non dovrebbero rappresentare in nessun modo un problema; se interessati a conoscere da vicino il volantino potete aprire le pagine che abbiamo incluso per voi direttamente qui sotto.